Беглов отчитался Путину о транспортной и строительной реформах в Петербурге

По словам Беглова, в Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом. За полтора года в городе построили четыре новых стационара на 1400 коек, а также заложить еще один на 400 коек.

«Таким образом, у нас в конце года будет уже 2200 совершенно новых коек. Но это не просто стационары, а стационары-трансформеры. Это означает, что после ковида мы их перепрофилируем уже под тех плановых больных, которых мы наметили», — сообщил губернатор.

После градоначальник заявил, что город получил 96,9 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на обновление вагонов метро. На эти деньги закупят 950 новых составов. В ближайшие годы также планируется обновление трамвайного и троллейбусного парков. Помимо этого, губернатор рассказал о транспортной реформе.

«Мы в своей реформе перешли на другую систему: маршрутки уйдут, появятся современные автобусы малой вместимости, и средства за проезд будет собирать уже город, а не транспортная компания. Естественно, мы им будем переводить деньги за услуги, и они будут платить налоги, а деньги будем собирать мы», — сообщил Беглов.

После отчета Беглов ответил на вопрос Путина о снижении темпов строительства. Градоначальник признал, что есть такая проблема и она связана с дисбалансом между социальной и жилой структурами. «Строили жилье, как пирожки, а социальная инфраструктура отставала», — сказал Беглов.

Как сообщил губернатор, в правительстве города приняли решение вводить жилье только при одновременном строительстве и сдаче социальной инфраструктуры. Губернатор сообщил, что сейчас осталось восемь недостроев, тогда как в 2018 году было 96.