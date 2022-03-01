Посмотрите на график «надежды» и «страха». Это новая работа арт-группы «Явь» в Петербурге

Арт-группа «Явь» разместила новую работу на Звенигородской улице в Петербурге. Это график «надежды» и «страха», охватывающий период с 1983 по 2022 годы. Как отмечают художники, «никогда до не было так страшно и безнадежно».
О «надежде» и «страхе»:
Много лет назад Илья Кабаков начертил «график психического самочувствия художников «из подполья», где одна линия характеризует чувство страха, а другая — «надежды на нормальную художественную жизнь». Его график заканчивается в 1983.
Мы решили продолжить его работу и продлить график с 1983 по настоящее время. Примерно до 2015 года, нас либо не было, либо мы были маленькие и не осознающие, поэтому мы обратились за помощью к арт-критику Павлу Герасименко.
Павел прислал описание взлетов и падений своих кривых с 1983 по 2022. На его основе мы составили график, наше видение кривых с 2015 по 2022 полностью совпало с видением Павла, ввиду этого мы не стали вносить свои изменения в этот отрезок.
Напомним, ранее Ххдожник и лауреат премии «ТОП 50» Владимир Абих создал новый стрит-арт в Петербурге. «История этой болезни не кончится миром» — реакция на происходящее в последние дни между Россией и Украиной.
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