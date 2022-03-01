Посмотрите на график «надежды» и «страха». Это новая работа арт-группы «Явь» в Петербурге

Арт-группа «Явь»

О «надежде» и «страхе»:

Много лет назад Илья Кабаков начертил «график психического самочувствия художников «из подполья», где одна линия характеризует чувство страха, а другая — «надежды на нормальную художественную жизнь». Его график заканчивается в 1983.

Мы решили продолжить его работу и продлить график с 1983 по настоящее время. Примерно до 2015 года, нас либо не было, либо мы были маленькие и не осознающие, поэтому мы обратились за помощью к арт-критику Павлу Герасименко.

Павел прислал описание взлетов и падений своих кривых с 1983 по 2022. На его основе мы составили график, наше видение кривых с 2015 по 2022 полностью совпало с видением Павла, ввиду этого мы не стали вносить свои изменения в этот отрезок.