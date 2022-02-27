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Путин приказал министерству обороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Вот о чем идет речь

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Президент РФ Владимир Путин приказал российской армии перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства — в ответ на «агрессивные высказывания на Западе», пишет ТАСС.

Путин заявил об этом на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его мнению, санкции против России являются «нелегитимными». 

На сайте Минобороны уточняется, что входит в стратегические силы сдерживания: «Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».

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