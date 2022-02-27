Путин приказал министерству обороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Вот о чем идет речь

Путин заявил об этом на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его мнению, санкции против России являются «нелегитимными».

На сайте Минобороны уточняется, что входит в стратегические силы сдерживания: «Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».