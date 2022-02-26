UPD: Эрмитаж открылся для посетителей. Предположительно, в музей поступило сообщение о минировании

В субботу, 26 февраля, из Эрмитажа эвакуировали посетителей. В частности, об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на очевидцев. В музее объяснили, с чем это связано.
«Музей закрыт по техническим причинам, приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет пресс-служба музея. Те, кто не попал в эту субботу в Эрмитаж, смогут посетить его в любой другой день по сегодняшнему билету. Порядок возврата билетов указан на сайте музея.
UPD: Эрмитаж открылся для посетителей. Как пишет 78.ru, музей был закрыт из-за анонимного сообщения о минировании, которое поступило примерно в 13:00. При этом, по данным издания, эвакуация посетителей и персонала учреждения не проводилась.
Ранее Эрмитаж заявил о намерении «смягчать с помощью выставок напряжение международной обстановки». Музей пока не намерен менять свои планы. По словам Михаила Пиотровского, Эрмитаж готов к любым изменениям.
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