UPD: Эрмитаж открылся для посетителей. Предположительно, в музей поступило сообщение о минировании

«Музей закрыт по техническим причинам, приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет пресс-служба музея. Те, кто не попал в эту субботу в Эрмитаж, смогут посетить его в любой другой день по сегодняшнему билету. Порядок возврата билетов указан на сайте музея.

UPD: Эрмитаж открылся для посетителей. Как пишет 78.ru, музей был закрыт из-за анонимного сообщения о минировании, которое поступило примерно в 13:00. При этом, по данным издания, эвакуация посетителей и персонала учреждения не проводилась.