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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и объявили «желтый» уровень погодной опасности

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В Петербурге из-за ухудшения погоды и угрозы наводнения закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС). Также в городе продлили «желтый» уровень опасности.

В прибрежных районах Петербурга порывы юго-западного ветра будут доходить до 18 метров в секунду, также ожидается повышение уровня воды в устье Невы выше критических отметок. Отмечается, что пиковые значения уровня воды придется на полночь и составят более 170 сантиметров. Поэтому дирекция КЗС решила закрыть дамбу.

Помимо этого, в городе продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 8 утра 26 февраля. В некоторых районах Петербурга порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Напоминаем, что «желтый» означает потенциально опасную погоду.

По этой причине закрыли городские сады и парки, сообщили в комитете по благоустройству. Временно перекроют 14 зеленых территорий в центре Петербурга, среди них — Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад и Казанский сквер. Также будут закрыты Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский и Благовещенский сады, сад Веры Слуцкой и «Василеостровец».

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