Чехия приостанавливает работу генконсульства в Петербурге и прекращает выдавать визы россиянам

Также в Чехии решили отозвать разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно.

«Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)», — сообщил Фиала.

Помимо этого, власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам. Однако исключения составляют гуманитарные случаи.