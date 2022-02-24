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Чехия приостанавливает работу генконсульства в Петербурге и прекращает выдавать визы россиянам

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Правительство Чехии заявило о временной приостановке работы генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер Петр Фиала, пишет РИА Новости. Помимо этого, власти страны приостановили выдачу виз российским гражданам.

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Также в Чехии решили отозвать разрешения на деятельность генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно.

«Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны)», — сообщил Фиала.

Помимо этого, власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам. Однако исключения составляют гуманитарные случаи.

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