Метрополитен Петербурга усилил контроль в пассажирских зонах

Петербургский метрополитен усилил контроль в пассажирских зонах — теперь сотрудники также осуществляют визуальный просмотр еще и подземной платформенной части. Об этом «Собака.ru» в пресс-службе метрополитена.
Пресс-служба метрополитена Петербурга
Об усилении контроля в пассажирских зонах — специально для «Собака.ru»:
Метрополитен работает штатно, усилен визуальный контроль в пассажирских зонах. Сотрудники транспортной безопасности обычно работают в верхних вестибюлях, обеспечивают контроль на входной площадке. Просят через рамки пройти и тому подобное. Усиление заключается в том, что по графику они также спускаются на платформы и делают визуальный просмотр еще и подземной платформенной части.
Напомним, ранее суды Петербурга в массовом порядке начали получать сообщения о «минировании». В тексте неизвестные заявляют, что «предупреждали»: «Вы посмели напасть на братскую Украину, вы ответите сполна».
Сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
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