Метрополитен Петербурга усилил контроль в пассажирских зонах

Об усилении контроля в пассажирских зонах — специально для «Собака.ru»:

Метрополитен работает штатно, усилен визуальный контроль в пассажирских зонах. Сотрудники транспортной безопасности обычно работают в верхних вестибюлях, обеспечивают контроль на входной площадке. Просят через рамки пройти и тому подобное. Усиление заключается в том, что по графику они также спускаются на платформы и делают визуальный просмотр еще и подземной платформенной части.