Суды Петербурга получают сообщения о «минировании»

Текст сообщения о «минировании», которые в массовом порядке получают суды города, приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Мы предупреждали вас. Вы посмели напасть на братскую Украину, вы ответите сполна. Суд заминирован», — говорится в нем.

Рассылку получили Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский, Московский, Василеостровский, Петродворцовый и Приморский районные суды.