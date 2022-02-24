Суды Петербурга получают сообщения о «минировании». В тексте неизвестные заявляют, что «предупреждали»: «Вы посмели напасть на братскую Украину, вы ответите сполна».
Текст сообщения о «минировании», которые в массовом порядке получают суды города, приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Мы предупреждали вас. Вы посмели напасть на братскую Украину, вы ответите сполна. Суд заминирован», — говорится в нем.
Рассылку получили Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский, Московский, Василеостровский, Петродворцовый и Приморский районные суды.
Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.