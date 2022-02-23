Петербуржцам предлагают бросить записку с плохими воспоминаниями в почтовый ящик в виде сердца на Елагином острове

У петербуржцев появится возможность избавиться от плохих воспоминаний: для этого нужно написать записку со «страхами, невзгодами, бедами и неурядицами» и опустить ее в почтовый ящик в виде черного сердца. Его установят на Елагином острове 25 февраля.
Почтовый ящик будет стоять до 4 марта, и любой желающий сможет бросить в него записку. Затем черное сердце сожгут вместе с главным чучелом во время народных гуляний «Шуми, Масленица!». Традиционное сжигание главного чучела Масленицы состоится на Масляном лугу 6 марта в 18:00.
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