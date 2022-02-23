Петербуржцам предлагают бросить записку с плохими воспоминаниями в почтовый ящик в виде сердца на Елагином острове

У петербуржцев появится возможность избавиться от плохих воспоминаний: для этого нужно написать записку со «страхами, невзгодами, бедами и неурядицами» и опустить ее в почтовый ящик в виде черного сердца. Его установят на Елагином острове 25 февраля.