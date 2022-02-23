«Увлекшийся историей император»: Юрий Дудь высказался о конфликте России и Украины

о конфликте России и Украины

Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения — не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

<...>

Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру — мир.