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«Увлекшийся историей император»: Юрий Дудь высказался о конфликте России и Украины

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Российский журналист Юрий Дудь выступил против конфликта России и Украины в связи признанием Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Пост с поддержкой украинского народа появился в его Instagram. 

По словам журналиста, он считает свои высказывания банальными, однако публикует их в качестве «письменного доказательства» для собственных детей. Приводим отрывки из его поста.

Юрий Дудь

о конфликте России и Украины

Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения — не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

<...>

Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру — мир.

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