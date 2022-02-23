Приложение «Парковки России» стало доступно для петербуржцев

Петербуржцы теперь смогут пользоваться мобильным приложением «Парковки России» для оплаты парковочных сессий в зоне платной парковки как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба аппарата транспортного вице-губернатора Максима Соколова.
«Это особенно актуально для путешественников из других регионов и жителей двух столиц, которые используют для передвижения между городами личный автотранспорт», — подчеркнули в пресс-службе. Приложение можно скачать в App Store, Google Play и AppGallery.
Для оплаты следует открыть приложение, разрешить доступ к геолокации. Далее нужно будет ввести номер телефона, на который поступит СМС-сообщение с пин-кодом для входа, а после — внести данные о своем транспортном средстве в разделе «Автомобили». Затем необходимо выбрать парковку на карте или ввести ее номер в строке поиска, а для завершения процесса нажать кнопку «Припарковать». Комиссия при оплате через приложение не взимается.
Кроме того, в приложении есть ряд дополнительных функций. В частности, можно исправить допущенные ошибки: изменить номер зоны, номер автомобиля или продлить сессию.
Напомним, власти Петербурга собираются расширить зону платной парковки. В 2023 году она может появиться в Калининском и Выборгском районах. Всего в городе планируют организовать дополнительно 7,5 тысяч парковочных мест.
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