Зону платной парковки планируют распространить на Калининский и Выборгский районы Петербурга

Власти Петербурга собираются расширить зону платной парковки. В 2023 году она может появиться в Калининском и Выборгском районах. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по транспорту Кирилла Полякова.
Как рассказал Кирилл Поляков, улицы с платной парковкой хотят распространить на участках этих районов, которые находятся ближе всего к центру. Всего власти города планируют организовать 7,5 тысяч парковочных мест.
До конца 2022 года должно появиться 27 тысяч платных парковочных мест на оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском, в 2023 году — еще 31 тысяча в Василеостровском и Петроградском. Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге планируют ввести поминутный тариф на платную парковку. Также Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автомобилисты заплатят 100 рублей. Изменения вступили в силу с 1 декабря.
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