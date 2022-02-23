Зону платной парковки планируют распространить на Калининский и Выборгский районы Петербурга

До конца 2022 года должно появиться 27 тысяч платных парковочных мест на оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском, в 2023 году — еще 31 тысяча в Василеостровском и Петроградском. Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге планируют ввести поминутный тариф на платную парковку. Также Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автомобилисты заплатят 100 рублей. Изменения вступили в силу с 1 декабря.