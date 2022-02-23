В Петербурге появился автобус с маршрутом «Донбасс — Парнас». Это работа уличного художника Loketski

Автор нашел заброшенный автобус и написал на нем свой маршрут – «Донбасс — Парнас». «Надеюсь, причина в том, что люди смогли разместиться в более привычных по климату районах на юге России», — отметил он.

Также художник Loketski заявил, что будет рад приезду жителей Донбасса. По его мнению, в скором времени Луганск и Донецк «заживут мирной жизнью».