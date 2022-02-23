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В Петербурге появился автобус с маршрутом «Донбасс — Парнас». Это работа уличного художника Loketski

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Петербургский уличный художник под псевдонимом Loketski посвятил свою новую работу ситуации с прибытием группы беженцев из ДНР и ЛНР в Ленобласть. Поезд с переселенцами должен был приехать накануне, но по неизвестной причине рейс отменили.

Автор нашел заброшенный автобус и написал на нем свой маршрут – «Донбасс — Парнас». «Надеюсь, причина в том, что люди смогли разместиться в более привычных по климату районах на юге России», — отметил он.

Также художник Loketski заявил, что будет рад приезду жителей Донбасса. По его мнению, в скором времени Луганск и Донецк «заживут мирной жизнью».

Ранее на Горсткином мосту вывесили баннер с надписью «Нет войне». Неизвестные активисты подготовили акцию ко Дню защитника отечества. Авторы работы заявили, что в России это «традиционно милитаристский праздник», а также выступили против агрессии России в отношении Украины.

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