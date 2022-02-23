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Фото дня: на Горсткином мосту вывесили баннер с надписью «Нет войне»

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Утром 23 февраля на Горсткином мосту в Петербурге заметили баннер с текстом «Нет войне». Фотографию опубликовал телеграм-канал «Пьятница».

Неизвестные активисты подготовили акцию ко Дню защитника отечества. Авторы работы заявили, что в России это «традиционно милитаристский праздник», а также выступили против агрессии России в отношении Украины. «Мы доносим до простых граждан истинное лицо войны – и это лицо цвета крови», — цитирует их  телеграм-канал «Пьятница».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость и суверенитет ДНР и ЛНР и призвал соседние страны незамедлительно прекратить военные действия. Совет Федерации уже дал согласие Владимиру Путину на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Такое решение приняли из-за ситуации на Донбассе.

 После этого все страны Евросоюза поддержали новый пакет санкций против России, который связан с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден также объявил о введении санкций в отношении России. Они коснутся российских элит, их семей, банков, а также суверенного долга.

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