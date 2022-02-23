Фото дня: на Горсткином мосту вывесили баннер с надписью «Нет войне»

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость и суверенитет ДНР и ЛНР и призвал соседние страны незамедлительно прекратить военные действия. Совет Федерации уже дал согласие Владимиру Путину на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Такое решение приняли из-за ситуации на Донбассе.

После этого все страны Евросоюза поддержали новый пакет санкций против России, который связан с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден также объявил о введении санкций в отношении России. Они коснутся российских элит, их семей, банков, а также суверенного долга.