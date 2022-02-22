Смольный: в Петербурге оплату проезда в общественном транспорте сделают полностью безналичной

Разовый билет с QR-кодами можно будет купить в кассах метрополитена, а оплачивать проезд в общественном транспорте разрешат любым безналичным способом, в том числе «телефоном» или банковской картой. Безбилетников будут отлавливать контролеры, а число таких пассажиров будут отслеживать автоматически.

«Мы будем следить за теми, кто будет злоупотреблять бескондукторной системой, отслеживать посадку и высадку пассажиров, будут работать контролеры. В Петербурге вырастет сумма штрафов для безбилетников, мы планировали поднимать штрафы на большую сумму, чтобы не было соблазна сэкономить на проезде без билета», — сообщил Поляков.

Напомним, в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в пять раз. Теперь за нарушение придется заплатить не 500, а 2,5 тысячи рублей, заявили в комитете по транспорту.