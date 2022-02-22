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Центр Петербурга «застрял» в 9-балльных пробках впервые с начала 2022 года

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В вечерний час пик Петербург встал в 9-балльные пробки. Последний раз такой показатель видели в конце декабря, когда валил сильный снег и жители готовились к праздникам. Похоже, сейчас повторяется та же ситуация.

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Девять баллов на дорогах были зафиксированы уже в 17 часов — это на три балла выше привычных значений. В красно-бардовых тонах окрашены улицы и проспекты в центре Петербурга, а также на Петроградской стороне и частично на Васильевском острове.

Значительный затор на проспекте Стачек. Там автомобилисты встали в 5-километровую пробку от площади Стачек до Автомобильной улицы. Но хуже дела обстоят на внешнем кольце КАД: 12-километровый дорожный коллапс растянулся от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной.

Многочисленные пробки связаны коротким рабочим днем в преддверии праздника 23 февраля и с сильным снегопадом, который шел почти целый день в разных районах города. По предварительным оценкам, заторы пойдут на спад ближе к 20 часам.

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