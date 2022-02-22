В конце зимы на сайте Смольного создали раздел об уборке снега

В разделе показывают актуальные данные об основных показателях зимних работ и о ситуации с обращениями жителей на качество уборки снега, в том числе с портала «Наш Санкт‑Петербург»‎.

«На странице публикуются сведения о количестве и тематике жалоб, поступивших из каждого района. Здесь можно увидеть, сколько обращений поступило по очистке кровель, тротуаров, проезжей части, территорий, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний, органов местного самоуправления и других ведомственных организаций», — заявили в Смольном.

В специальном разделе на сайте Смольного также есть данные о том, сколько снега выпало, сколько убрали, а также сколько техники работает на улицах Петербурга. Посмотреть, как устроен раздел, можно по ссылке. Ранее администрация города анонсировала создание тепловой карты уборки снега. Проект обещали реализовать к марту 2022 года.

Напомним, что в Петербурге уже работает тепловая карты уборки мусора. С ее помощью можно в режиме реального времени посмотреть, в каких конкретных местах существуют проблемы с утилизацией отходов.