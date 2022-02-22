Попова не исключила снятия некоторых ограничений по коронавирусу в России

Глава Роспотребнадзора — о снятии ограничений по коронавирусу в России, цитата по ТАСС:

Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта «омикрон» — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации.

Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации, которая связана с вариантом «омикрон». […] При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить.