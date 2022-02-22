Попова не исключила снятия некоторых ограничений по коронавирусу в России

Отдельные ограничения по коронавирусу в России, в частности, касающиеся музеев, театров, фитнес-центров и общепита, могут быть смягчены или сняты ввиду особенностей штамма «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора — о снятии ограничений по коронавирусу в России, цитата по ТАСС:
Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта «омикрон» — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации.
Конечно же, мы пересматриваем и готовим материалы к таким изменениям касательно музеев, касательно театров, касательно фитнес-центров и общепита — и здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Только для той ситуации, которая связана с вариантом «омикрон». […] При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить.
Напомним, 15 февраля СМИ сообщили о том, что власти Петербурга готовы отменить QR-коды для посещения общественных мест. По данным источников, знакомых с обсуждением новых послаблений ограничений по коронавирусу, «принципиальное решение было принято несколько недель назад». Тогда же другие источники заявляли, что постановление об отмене QR-кодов в Петербурге власти могут выпустить 22 февраля.
Однако 21 февраля в Смольном заявили, что говорить об отмене QR-кодов в Петербурге преждевременно. Правда, позже в этот же день Беглов все-таки анонсировал дальнейшее послабления ограничений.
Пока что в Петербурге вступили в силу новые послабления ограничений по коронавирусу. С 21 февраля горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а находиться в заведениях общепита — до 02:00.
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