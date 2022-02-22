В Петербурге ассоциация «Пошли-поехали» запускает акцию «Едем на работу на велосипеде вместе»

Организаторы велопробега предлагают петербуржцам присоединится к акции и отказаться на один день от автомобилей и общественного транспорта и пересесть на велосипеды. Активисты считают, что это поможет развивать велодвижение и делать его более безопасным в городе.

«Каждый раз, делая акцию, мы ориентируемся на развитие велодвижения и безопасности на дороге, поэтому с этой акции начинаем делать маршруты для поездок на работу», — рассказали организаторы акции.

Акция начнется от западного края Мега-парка в Кудрово. Точка будет работать с 8 до 10 утра, для участников пробега приготовят горячий кофе и булочки. Первая группа стартует в 8.15 до набережной реки Фонтанки, 21. Конечная точка находится напротив музея Фаберже.

Организаторы акции отмечают, что передвижение группы будет отслеживаться онлайн и передаваться в telegram-канал. Желающие поучаствовать в велопробеге могут присоединиться к нему как на самом старте, так и по ходу движения.

«Также мы предлагаем всем, кто поедет в центр из этого района придерживаться этого маршрута, чтобы увеличить концентрацию велосипедистов на этих улицах, сделать велосипедистов более заметными, а значит, увеличить безопасность для всех», — подчернили активисты.

Планируется, что от точки на набережной реки Фонтанки также поедут группы велосипедистов на Васильевский остров и на Петроградскую сторону. Перемещение петербуржцев будет отражаться в канале.