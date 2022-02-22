18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Число петербуржцев, лечащихся от COVID-19 на дому, снизилось на 25% за неделю

Поделиться:

Число петербуржцев, которые находятся на амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом, за неделю снизилось на 25%. Стало меньше и тех, кто находится в стационарах.

Shutterstock.com

Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 22 февраля на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 115 258 человек. Как отмечает ТАСС, еще неделю назад, 15 февраля, в городе фиксировали 153 болеющих дома пациентов — таким образом, снижение за семь дней составило 25%.

Также снижается число госпитализированных в стационары. На сегодняшний день в больницах с коронавирусом находятся 7 816 человек, что на 12% меньше, чем неделю назад. За сутки госпитализирован 291 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 313, в реанимации находятся 604 пациента.

Всего в Петербурге развернуто 9 700 коек для больных коронавирусом, свободный фонд составляет 41,89%. Открыто 190 пунктов вакцинации для взрослых и 92 — для детей. Привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 2 385 724 человек, в том числе 2 873 ребенка. Закончили цикл вакцинации 2 977 756 петербуржцев, из которых 244 несовершеннолетних.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: