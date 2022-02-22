Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 22 февраля на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 115 258 человек. Как отмечает ТАСС, еще неделю назад, 15 февраля, в городе фиксировали 153 болеющих дома пациентов — таким образом, снижение за семь дней составило 25%.

Также снижается число госпитализированных в стационары. На сегодняшний день в больницах с коронавирусом находятся 7 816 человек, что на 12% меньше, чем неделю назад. За сутки госпитализирован 291 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 313, в реанимации находятся 604 пациента.

Всего в Петербурге развернуто 9 700 коек для больных коронавирусом, свободный фонд составляет 41,89%. Открыто 190 пунктов вакцинации для взрослых и 92 — для детей. Привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 2 385 724 человек, в том числе 2 873 ребенка. Закончили цикл вакцинации 2 977 756 петербуржцев, из которых 244 несовершеннолетних.