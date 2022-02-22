Балерина Мариинского станцевала в петербургском метро, чтобы показать его красоту

Балерина кордебалета Мариинского театра Ильмира Багаутдинова показала фотопроект, посвященный «красоте нашего метро». Она станцевала на платформах станций «Автово» и «Кировский завод» — посмотрите, что получилось.
«О красоте нашего метро! Восхищаться нашим городом можно бесконечно, не только над землей, но и под. Со мной договорился фотограф из Германии, прилетел — и мы сделали огромную работу! Просто миллион кадров и каждый заслуживает внимания», — поделилась Багаутдинова.
«Фотосессия счастья. Почему фотограф, который на самом деле инженер-строитель из Майнца, живет счастливо? Почему он выбрал путь довольствоваться малым, но уделять внимание путешествиям и хобби? Как он пришел к этому? Несколько фраз нарисовали уникальную картину истинно счастливого человека. Возможно, его внутренняя гармония распространялась на всех вокруг, кто проходил мимо нас. Все улыбались, аплодировали, иногда просили разрешения тоже сфоткать… Поднимали нам настроение и придавали уверенности в том, что мы делаем что-то важное!» — рассказывает балерина.
«Каждый кадр шедевр! [...] Читала про историю создания, сложности с техническим исполнением хрустальных колонн, пропажу некоторых люстр… Ощутила себя причастной к истории станции "Автово"», — резюмировала Багаутдинова, поделившись коротким танцевальным видео.
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