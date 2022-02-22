Балерина Мариинского станцевала в петербургском метро, чтобы показать его красоту

«Фотосессия счастья. Почему фотограф, который на самом деле инженер-строитель из Майнца, живет счастливо? Почему он выбрал путь довольствоваться малым, но уделять внимание путешествиям и хобби? Как он пришел к этому? Несколько фраз нарисовали уникальную картину истинно счастливого человека. Возможно, его внутренняя гармония распространялась на всех вокруг, кто проходил мимо нас. Все улыбались, аплодировали, иногда просили разрешения тоже сфоткать… Поднимали нам настроение и придавали уверенности в том, что мы делаем что-то важное!» — рассказывает балерина.