Премия или подарок? Аналитики выяснили, как работодатели поздравляют петербуржцев с гендерными праздниками

Премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают только 8% работодателей в Петербурге, тогда как в 78% компаний такая практика не принята. Вместе с этим на аналогичный вопрос про праздничные денежные выплата сотрудницам, приуроченные к 8 марта, петербургские работодатели ответили следующим образом: 11% будут премировать, 76% — не будут, оставшиеся 13% затруднились с ответом. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

При этом 38% работодателей из Петербурга намерены в этом году дарить подарки на 23 февраля, тогда как 48% — не планируют. В случае же с презентами на 8 марта ответы компаний в городе распределились следующим образом: 44% сказали, что планируют дарить подарки, а 37% заявили, что не собираются.

Премии по случаю 23 февраля сегодня выплачивают 14% компаний, по случаю 8 марта — 17%. Корпоративные подарки в честь этих праздников дарят чаще — в 47% и 50% организаций соответственно. «Работодателей, начисляющих премии и вручающих презенты, сейчас даже больше, чем накануне пандемии коронавируса, а в прошлом году число предприятий, готовящих подарки, несколько снизилось по сравнению с 2020 годом», — отмечают аналитики.

И премиями, и подарками сотрудников чаще всего радует малый бизнес: премии на 23 февраля выдадут 17% компаний, на 8 марта — 20%, а подарки — 50% и 53% соответственно. Работодателей, которые премируют персонал в День защитника Отечества, больше всего в сфере производства (18%), в «женский день» — в сфере логистики (22%) и строительства (21%). Подарки чаще всего вручают компании из транспортно-логистической отрасли — по 56% на 23 февраля и 8 марта.