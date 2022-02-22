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«Мы готовимся принять беженцев, большинство из них — дети»: Дрозденко — об эвакуированных из ЛНР и ДНР

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Ленинградская область готовится принять первую группу беженцев из ЛНР и ДНР. По заявлению губернатора региона Александра Дрозденко, «большинство из них — дети».

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Александр Дрозденко

О беженцах из Луганской и Донецкой народных республик — цитата по пресс-службе правительства Ленинградской области:

Как и большинство жителей России поддерживаю решение президента РФ Владимира Путина по признанию независимости ЛНР и ДНР. Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путем дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе. В Ленинградской области всегда умели разделить чужую боль. Сейчас мы готовимся принять беженцев, большинство из них — дети. На сбор гуманитарной помощи откликнулись жители всех районов области, волонтеры и активисты участвуют в подготовке мест временного размещения беженцев.

Напомним, как ранее сообщалось, в Ленобласть прибудет порядка 400 эвакуированных из ЛНР и ДНР. Предполагалось, что это произойдет сегодня, 22 февраля, однако, как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе губернатора региона, «поезд не выехал ночью и сегодня не планируется».

Предполагается, что беженцев разместят в оздоровительном лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. Также, прибывающих отправят в оздоровительный лагерь «Маяк» в Гатчинском районе. Ранее в правительстве Ленобласти заявляли, что готовы принять до 1 500 беженцев. Точное время прибытия первой группы пока неизвестна. 

Независимость и суверенитет ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин признал вечером 21 февраля. Также он призвал соседние страны незамедлительно прекратить военные действия и поручил российским военным осуществить «функции по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР. О своих решениях президент России объявил в прямом эфире — мы собрали главные тезисы из его речи. На фоне данных заявлений, рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил падение к доллару и евро до 3%. Это сильнейшее обрушение с 2008 года.

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