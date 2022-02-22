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Мокрый снег, дождь и гололедица: за погоду в Петербурге отвечает «Франклин»

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Пришедший в Петербург накануне «Франклин» проявит себя сегодня. В городе продолжит идти мокрый снег, который перейдет в дождь и образует гололедицу на дорогах. Рассказываем, чего еще ждать от погоды сегодня — в прогнозах синоптиков.

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена центральной частью пришедшего в город накануне североатлантического циклона «Франклин». Он сформирует в регионе облачную погоду, пройдет мокрый снег, местами переходящий в дожди. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -1..+4. Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В праздничный день, 23 февраля, по прогнозу Леуса местами пройдет небольшой снег и «выглянет солнце, но подморозит, на дорогах и тротуарах будет скользко».

В среду в Петербурге похолодает. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 февраля в городе будет облачная с прояснениями погода, ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов, днем синоптики прогнозируют от до -1…-3.

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