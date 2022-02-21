Возле Лапухинского сада снесли незаконный забор и вернули петербуржцам доступ к берегу Малой Невки

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что незаконный забор появился на улице Академика Павлова, 11а. Нелегальную постройку на арендованном участке возвели ООО «НИС. Жилищное строительство».

Как заявили представители прокуратуры, забор перекрыл доступ к реке, а береговая линия Малой Невки является территорией общего пользования. По этой причине все посетители парка должны иметь доступ к реке. В ведомстве отметили, что в январе прокуратура потребовала освободить участок, спустя месяц забор убрали.