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Возле Лапухинского сада снесли незаконный забор и вернули петербуржцам доступ к берегу Малой Невки

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Петербуржцам вернули доступ к береговой полосе Малой Невки возле Лопухинского сада. Ранее там незаконно установили забор, который мешал жителям подходить к воде. Об этом заявили в пресс-службе Природоохранной прокуратуры.

Пресс-служба КГИОП

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что незаконный забор появился на улице Академика Павлова, 11а. Нелегальную постройку на арендованном участке возвели ООО «НИС. Жилищное строительство».

Как заявили представители прокуратуры, забор перекрыл доступ к реке, а береговая линия Малой Невки является территорией общего пользования. По этой причине все посетители парка должны иметь доступ к реке. В ведомстве отметили, что в январе прокуратура потребовала освободить участок, спустя месяц забор убрали.

Ранее сообщалось, что реставрация дачи Василия Федуловича Громова, которая располагается в Лопухинском саду на Петроградской, завершена. Большая часть работ была выполнена в ноябре 2019 года, однако здание продолжало оставаться сокрытым от глаз петербуржцев. Сейчас строительные леса полностью сняты. В дальнейшем здесь разместится Центр искусств, куратором которого назначен худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий. Посмотрите, как теперь выглядит памятник деревянного зодчества XIX века.

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