Оттепель разбудила енотовидную собаку и заставила выйти из норы в Нижне-Свирском заповеднике. Фотоловушка зафиксировала крадущегося по снегу зверя в минувший четверг, 17 февраля.
Как рассказали в Нижне-Свирском заповеднике, енотовидные собаки — единственные представители семейства Псовые, залегающие на зиму на покой, однако беспробудной спячки с почти полным прекращением обмена веществ у них нет. В теплые зимы животные могут иметь короткий период сна, а во время холодных готовы проспать до апреля, лишь на короткое время покидая свои укрытия на период оттепелей.
«Зима 2021-2022 в Ленинградской области очень снежная, сейчас в лесу земля укрыта снегом глубиной около метра. Короткие лапы енотовидной собаки не приспособлены для копательных подвигов в глубоком снегу, поэтому пушистый зверь ищет следы трапезы более крупных хищников, менее заснеженные участки типа проталин, в которых велик шанс откопать что-либо съедобное, а также охотно выходит к поселениям человека», — отмечают в заповеднике.
«В деревню выйти — это она в первую очередь, если рядом с местом ее жительства есть деревни. Сейчас, пожалуй, была первая оттепель за зиму, когда енотовидные собаки стали активны. Вот и около моего дома появились следы», — комментирует поведение животных сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов.
А вот медведи, обитающие на территории Нижне-Свирского заповедника, пока спят крепким сном. Мать-медведица и четыре «косолапика» в последний раз перед спячкой прогулялись по зеленым территориям в начале декабря 2021 года. Оказывается, косолапые давно обнаружили камеру, однако она не вызвала беспокойства у спокойной медведицы — только медвежата испытали неподдельные эмоции от своего «открытия»!
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