Оттепель разбудила енотовидную собаку и заставила выйти из норы в Нижне-Свирском заповеднике

Как рассказали в Нижне-Свирском заповеднике, енотовидные собаки — единственные представители семейства Псовые, залегающие на зиму на покой, однако беспробудной спячки с почти полным прекращением обмена веществ у них нет. В теплые зимы животные могут иметь короткий период сна, а во время холодных готовы проспать до апреля, лишь на короткое время покидая свои укрытия на период оттепелей.

«Зима 2021-2022 в Ленинградской области очень снежная, сейчас в лесу земля укрыта снегом глубиной около метра. Короткие лапы енотовидной собаки не приспособлены для копательных подвигов в глубоком снегу, поэтому пушистый зверь ищет следы трапезы более крупных хищников, менее заснеженные участки типа проталин, в которых велик шанс откопать что-либо съедобное, а также охотно выходит к поселениям человека», — отмечают в заповеднике.