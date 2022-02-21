В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 21.00 часа 21 февраля до 9.00 часов 22 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением.

В правительстве города уточняют, что «желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — соблюдать особую осторожность.

Напомним, в главном управлении МЧС по Петербургу снова предупреждают об ухудшении погоды. Сильный снегопад придет в город уже 22 февраля. А на дорогах будет образовываться гололедица.