Воспитательницу из петербургского лицея подозревают в избиении первоклассника. Возбуждено уголовное дело

Как пишет «Фонтанка», инцидент с избиением произошел еще 11 февраля в одном из лицеев Кировского района Петербурга. По словам 7-летнего школьника, его ударила воспитательница на продленке. Мальчик, по ее мнению, вел себя громко и вызывающе.

12 февраля мальчика доставили в стационар городской детской больницы №1. Медики диагностировали у ребенка травмы головы. Сотрудники полицию начали проверку после полученной из больницы телефонограммы. Затем возбудили уголовное дело по статье «Побои». В отношении 58-летней воспитательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемую в избиении отстранили от работы. Как уточнили в пресс-службе администрации Кировского района, мальчик чувствует себя хорошо, и уже вернулся в школу.

В лицее воспитательница работает с ноября 2021 года. За это время от родителей не поступало ни одной жалобы. Педагог отрицает, что применила физическую силу к школьнику, передает «Фонтанка». В полиции уточняют все детали инцидента.