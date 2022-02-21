В общественном транспорте Петербурга увеличат штраф для безбилетников в 5 (!) раз

В метро вместо тысячи рублей «зайцы» отдадут также 2,5 тысячи рублей. В ведомстве объяснили, что резкое увеличение штрафа связано с новой ценой проездного и повышением сознательности пассажиров.

«Усиление штрафных санкций будет способствовать оплате проезда или приобретению единых электронных билетов, так как штраф за безбилетный проезд фактически будет превышать стоимость месячного проездного билета», — сказано в сообщении комтранса.

На данный момент штраф для безбилетников в общественном транспорте составляет 500 рублей, в метро — 1 тысяча рублей. Однако месячный комбинированный билет обойдется петербуржцу в 2 282 рубля, а месячный проездной в метро — 2 495 рублей.

Также с 2022 года к пассажирам, которые оплачивают проезд только после напоминания водителя или контролера, будут применять санкции. Комитет по транспорту уже подготовил поправки в городской закон об административных правонарушениях. Антикоррупционная экспертиза законопроекта будет проводиться до 24 февраля.

Штрафы решили увеличить, чтобы «повысить уровень сознательности и ответственности граждан, а также снизить количество случаев безбилетного проезда при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров».

Напомним, в метро Петербурга планируют ввести новые штрафы для пассажиров, которые спускаются в подземку голышом, в плохо пахнущей одежде и для устраивающих несанкционированные мероприятия. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания города.

Затем актер и телеведущий Иван Ургант высказался о возможных штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге. И даже вступился за них: «Если человек забыл одеться от усталости просто? Он всю ночь убирал снег!».

Помимо этого в Петербурге начнут штрафовать граждан за неправильное ношение масок в общественном транспорте. Теперь маску на подбородке будут считать за нарушение.