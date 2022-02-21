О проведении телефонного опроса пишет «Бумага», корреспонденту которой поступил подобный звонок. В разговоре организатором опроса звонивший назвал «Агентство социальной информации». В первую очередь у респондента спрашивают возраст и то, проживает ли он в Петербурге. Далее задают вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье были выборы губернатора Санкт-Петербурга, за кого вы скорее всего бы проголосовали: за Александра Беглова или за другого кандидата?».

Также в ходе опроса просят указать образование и статус, среди вариантов — «работник государственного предприятия», «работник коммерческого предприятия», «работник социальной сферы», «госслужащий», «предприниматель», «пенсионер».

18 февраля о подобном опросе писал Znak.com. Однако вопросы респондентам задавались иные. «Вопросы, которые задавали, касались Беглова. Так, спрашивали, считаю ли я, что на Беглова ведется информационная атака, кто виноват в уборке снега и мусора: губернатор, правительство, УК или кто-то еще. Попросили оценить деятельность градоначальника, а также рассказать, как изменилось отношение к нему. Отдельно попросили назвать три эпитета, которые приходят в голову при упоминании Беглова», — приводило издание слова петербурженки Анны, которой тогда поступил звонок.