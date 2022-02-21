Краеведы объединения «Гэнгъ» запустили сбор средств на ремонт фасада дачи в Прибытково

Всего на ремонт фасада дачи в Прибытково потребуется 400 тысяч рублей. Из них только 100 тысяч — то, что планируется собрать путем краудфандинга, остальные 300 тысяч волонтеры найдут сами. «Смотрите: запускаем сбор денег на реставрацию фасада дачи начала ХХ века в Ленобласти. Нужно как-то осилить сумму в 100 000 рублей — это на запуск работ. Потом останется заработать еще 300 000. Попробуем справиться», — объяснила участница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина.

Подробности о том, как принять участие в сборе средств, можно найти здесь.

Напомним, в октябре 2019 года «Гэнгъ» совместно с артелью реставраторов «Рыбнев» и волонтерами «Газпром Нефти» провели работы по консервации витражей дачи Прибыткова в Гатчинском районе. За зиму краеведы нашли лицензированную реставрационную компанию, специализирующуюся на витражах, готовую взяться за работу — перебрать все стекла, сделать новые переплеты, вставить вместо утраченных стекол прозрачные. В 2020 году работы по реставрации витражей были окончены.