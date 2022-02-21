В Петербурге напали на Александра Колкера — композитора и автора музыки к песням Хиля и Магомаева. Подозреваемый задержан

Нападение на Колкера произошло днем 20 февраля. В лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки, неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся. Как пишет «Фонтанка», серьезно Колкер не пострадал и даже отказался от госпитализации. 88-летний композитор получил непроникающее ранение.

В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по «горячим следам» задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений.

Александр Колкер родился в 1933 году в Ленинграде. Автор свыше ста песен, в том числе «Весенний Ленинград», «Горожанка» и «Проводы» Эдуарда Хиля, «Крик», «Утро» и «Слова», исполненные в дуэте Алисой Фрейндлих и Михаилом Боярским, «Стоят девчонки», «Моя Россия» и «Мы войны не знали» Марии Пархоменко. Также Колкер написал музыку к фильмам «Поющие гитары», «Уходя — уходи», «Трое в лодке, не считая собаки» и другим.