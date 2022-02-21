Этой зимой Петербург стал рекордсменом по плохой уборке снега. А где дороги все-таки чистили? Выяснили аналитики

Аналитики выяснили у россиян их отношение у уборке снега зимой 2022 года. Хуже всего от него избавлялись в Петербурге — качество проводимых коммунальщиками работ здесь не дотягивает даже до двух баллов из возможных пяти.
Как рассказали «Собака.ru» в SuperJob, весь январь и февраль аналитики сервиса опрашивали жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ по уборке снега в среднем на 3,13 балла из 5.
«На руку сыграли климатические особенности города: «Снега, можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов», — отмечают аналитики.
На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера расположилась Казань — здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск до «троечки» немного не дотянул — в среднем жители города оценивали уборку осадков на 2,99 балла. Это объясняется тем, что большую часть зимы снега было немного, а обильные снегопады прошли относительно недавно.
Екатеринбург по итогам января и февраля оказался на четвертой строке, набрав от жителей 2,95 балла. Отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов, по мнению других, ощущается нехватка рабочих рук.
Москва — на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах — нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам — обилие используемых реагентов.
В Челябинске качество уборки улиц от снега оценили в среднем на 2,77 балла, в Воронеже — на 2,75 балла из 5. «Судя по комментариям, респонденты отдают должное наличию современной снегоуборочной техники, однако оперативность уборки во дворах отстает от центральных улиц», — отмечают аналитики. Жители Перми оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,63 балла — часть дворовых территорий оказались «ничьими» и всю зиму не убираются.
В Ростове-на-Дону и Самаре качество уборки снега горожане оценивает на 2,5 балла из 5. В Нижнем Новгороде и Новосибирске — на 2,45 и 2,42 балла соответственно. Если в Нижнем Новгороде нарекания чаще всего касаются наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, то в Новосибирске критике подверглось и качество уборки главных улиц города.
В Уфе работу коммунальщиков по очистке города от снега оценили на 2,39 балла: «Улицы вообще не убирают, дороги сузились: вместо трех полос одна осталась, и наледь на дорогах — подвеска в машинах разбивается». Волгоградцы качество уборки улиц оценили лишь на 2,03 балла.
На последней строке рейтинга — Петербург, город, по оценкам его жителей, не дотянул даже до двойки: набрал 1,92 балла из 5. Многочисленные претензии к работе коммунальщиков зимой от жителей: «Наледь на тротуарах не скалывают», «Песок насыпан на воду, по итогу превращен в арт-песок», «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш».
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