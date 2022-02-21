Этой зимой Петербург стал рекордсменом по плохой уборке снега. А где дороги все-таки чистили? Выяснили аналитики

Как рассказали «Собака.ru» в SuperJob, весь январь и февраль аналитики сервиса опрашивали жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ по уборке снега в среднем на 3,13 балла из 5.

«На руку сыграли климатические особенности города: «Снега, можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов», — отмечают аналитики.

На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера расположилась Казань — здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск до «троечки» немного не дотянул — в среднем жители города оценивали уборку осадков на 2,99 балла. Это объясняется тем, что большую часть зимы снега было немного, а обильные снегопады прошли относительно недавно.

Екатеринбург по итогам января и февраля оказался на четвертой строке, набрав от жителей 2,95 балла. Отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов, по мнению других, ощущается нехватка рабочих рук.

Москва — на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Хвалят в основном качество уборки центральных улиц, в спальных районах — нарекания к количеству снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Традиционный упрек к коммунальщикам — обилие используемых реагентов.