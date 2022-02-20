Качели, велопарковка и лежаки: в Смольном рассказали, как благоустроят территорию у Суздальских озер в 2022 году

В Смольном обещают установить дополнительные малые архитектурные формы, а также кабинки для переодевания и лежаки на участках, которые прилегают к Верхнему и Среднему Суздальским озерам. На берегу появятся качели и велодорожка.

Кроме того, здесь продолжат обустройство детской игровой зоны и территории для спокойного отдыха. Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего собираются благоустроить более 40 объектов. Наиболее значимые из них — вторая очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, набережная реки Смоленки.