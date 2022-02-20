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Качели, велопарковка и лежаки: в Смольном рассказали, как благоустроят территорию у Суздальских озер в 2022 году

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В 2022 году в Петербурге продолжат благоустраивать территории, прилегающие к Верхнему и Среднему Суздальским озерам. О новых планах рассказали в пресс-службе Смольного.

пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Смольном обещают установить дополнительные малые архитектурные формы, а также кабинки для переодевания и лежаки на участках, которые прилегают к Верхнему и Среднему Суздальским озерам. На берегу появятся качели и велодорожка. 

Кроме того, здесь продолжат обустройство детской игровой зоны и территории для спокойного отдыха. Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Всего собираются благоустроить более 40 объектов. Наиболее значимые из них — вторая очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, набережная реки Смоленки.

Напомним, в 2020 году начались работы по созданию общественных пространств на территориях, прилегающих к Суздальским озерам. В том году была благоустроена южная сторона Верхнего Суздальского озера — там появились новые деревья, пешеходные дорожки, зоны для пикника и видовые площадки.

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