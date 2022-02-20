В ТРК «Гранд Каньон» загорелся банный комплекс. Пострадавших нет

В это воскресенье, 20 февраля, из ТРК «Гранд Каньон» эвакуировали посетителей из-за возгорания в банном комплексе. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на данные МЧС, пострадавших нет.
Около 11 часов утра в помещении сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в вентиляции. В МЧС уточнили, что горела обстановка в банном комплексе — на площади 60 квадратных метров. Пожар удалось локализовать спустя час. Для этого были задействованы 71 человек личного состава и 16 единиц техники.
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