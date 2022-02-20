В ТРК «Гранд Каньон» загорелся банный комплекс. Пострадавших нет

Около 11 часов утра в помещении сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в вентиляции. В МЧС уточнили, что горела обстановка в банном комплексе — на площади 60 квадратных метров. Пожар удалось локализовать спустя час. Для этого были задействованы 71 человек личного состава и 16 единиц техники.