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Петербург оказался между двумя циклонами — «Юнисом» и «Антонией». Как это повлияет на погоду?

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В это воскресенье, 20 февраля, на погоду в Петербурге будут влиять циклоны «Юнис» и «Антония». Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, сегодня город «окажется между уходящим на восток циклоном "Юнис" и приближающимся с запада облачным вихрем "Антония"». При таких условиях ожидаются облачная с прояснениями погода, мокрый снег, а на на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха составит от  -1 до +1 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы. Однако уже на следующей недели в Петербурге может похолодать. Согласно прогнозу «Фобоса», в среду температура ночью опустится до -10 градусов, а днем до -6.

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