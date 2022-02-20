Петербург оказался между двумя циклонами — «Юнисом» и «Антонией». Как это повлияет на погоду?

По его словам, сегодня город «окажется между уходящим на восток циклоном "Юнис" и приближающимся с запада облачным вихрем "Антония"». При таких условиях ожидаются облачная с прояснениями погода, мокрый снег, а на на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы. Однако уже на следующей недели в Петербурге может похолодать. Согласно прогнозу «Фобоса», в среду температура ночью опустится до -10 градусов, а днем до -6.