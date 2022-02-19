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Александра Синяк откроет в Петербурге второе кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

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Создательница кафе «Добродомик» Александра Синяк планирует открыть в Петербурге второе заведение с бесплатными обедами для пенсионеров. Об этом она заявила на пресс-конференции Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Фото: Виктория Назарова

Открытие заведения на Васильевском острове состоится 22 марта. Ежедневно в нем смогут обедать около 2 тыс. пожилых людей. При этом большую часть расходов кафе будут оплачивать предприниматели, один из них —Павел Крупин, который  основал стритфуд сети VЛAVАШЕ

Напомним, в мае вновь открылся «Добродомик» на улице Маршала Тухачевского. В 2020 году заведению пришлось закрыться из-за пандемии и ради безопасности старшего поколения — нуждающимся доставляли еду на дом. Кроме того, в Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Проектом занимается Александра Синяк — создательница благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров.

Александра Синяк («Добродомик»): «Хайп — это круто, без него невозможно бесплатно кормить 2 000 пенсионеров в день»

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