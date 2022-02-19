Александра Синяк откроет в Петербурге второе кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Напомним, в мае вновь открылся «Добродомик» на улице Маршала Тухачевского. В 2020 году заведению пришлось закрыться из-за пандемии и ради безопасности старшего поколения — нуждающимся доставляли еду на дом. Кроме того, в Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Проектом занимается Александра Синяк — создательница благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров.