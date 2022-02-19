Новый скейт-парк появится под Дунайским путепроводом в 2022 году

Площадку планируют оснастить спортивным оборудованием, велопарковкой и уличной мебелью. Ее покрытие сделают бетонным, чтобы было удобно кататься на скейтбордах, роликах и самокатах. Также здесь разместят небольшие зоны отдыха со скамьями под навесом, высадят деревья и кустарники.

«Продуманная комплексная планировка, интересное и функциональное оборудование, современные покрытия и озеленение территории сделают этот скейт-парк уникальным центром притяжения молодых и активных горожан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в этом году в Петербурге в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны благоустроить более 40 объектов. В частности, парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережную реки Смоленки.