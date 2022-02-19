Новый скейт-парк появится под Дунайским путепроводом в 2022 году

В 2022 году в Петербурге появится новый скейт-парк. Его собираются построить под Дунайским путепроводом на участке между Волковским каналом и полосой отвода железной дороги. Об этом рассказали в Смольном.
Площадку планируют оснастить спортивным оборудованием, велопарковкой и уличной мебелью. Ее покрытие сделают бетонным, чтобы было удобно кататься на скейтбордах, роликах и самокатах. Также здесь разместят небольшие зоны отдыха со скамьями под навесом, высадят деревья и кустарники.
«Продуманная комплексная планировка, интересное и функциональное оборудование, современные покрытия и озеленение территории сделают этот скейт-парк уникальным центром притяжения молодых и активных горожан», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего в этом году в Петербурге в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны благоустроить более 40 объектов. В частности, парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережную реки Смоленки.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Петербурга готовятся благоустроить парк Авиаторов в Московском районе. Здесь появится круговая беговая дорожка и скейт-площадка.
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