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Новый скейт-парк появится под Дунайским путепроводом в 2022 году

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В 2022 году в Петербурге появится новый скейт-парк. Его собираются построить под Дунайским путепроводом на участке между Волковским каналом и полосой отвода железной дороги. Об этом рассказали в Смольном.

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Площадку планируют оснастить спортивным оборудованием, велопарковкой и уличной мебелью. Ее покрытие сделают бетонным, чтобы было удобно кататься на скейтбордах, роликах и самокатах. Также здесь разместят небольшие зоны отдыха со скамьями под навесом, высадят деревья и кустарники.

«Продуманная комплексная планировка, интересное и функциональное оборудование, современные покрытия и озеленение территории сделают этот скейт-парк уникальным центром притяжения молодых и активных горожан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в этом году в Петербурге в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны благоустроить более 40 объектов. В частности, парк Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережную реки Смоленки.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Петербурга готовятся благоустроить парк Авиаторов в Московском районе. Здесь появится круговая беговая дорожка и скейт-площадка.

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