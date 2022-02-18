Петербурженка требует от коммунальщиков 300 тысяч рублей на лечение сломанной руки после падения на льду

По данным ведомства, 59-летняя женщина поскользнулась, упала и повредила руку на дороге возле дома 1к1 на Ленской улице 15 января. Медики диагностировали у нее закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что Жилкомсервис №2 Красногвардейского района плохо очищал территорию от наледи. Некачественная уборка привела к падению женщины.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Иск находится на рассмотрении.

Напомним, петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.