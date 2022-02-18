Петербурженка требует от коммунальщиков 300 тысяч рублей на лечение сломанной руки после падения на льду

Петербурженка, которая получила травму из-за падения на льду, пытается отсудить у коммунальщиков 300 тысяч рублей. Прокуратура Красногвардейского района потребовала от управляющей компании выплатить пострадавшей компенсацию.
По данным ведомства, 59-летняя женщина поскользнулась, упала и повредила руку на дороге возле дома 1к1 на Ленской улице 15 января. Медики диагностировали у нее закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.
Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что Жилкомсервис №2 Красногвардейского района плохо очищал территорию от наледи. Некачественная уборка привела к падению женщины.
Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Иск находится на рассмотрении.
Напомним, петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.
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