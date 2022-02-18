18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербурженка требует от коммунальщиков 300 тысяч рублей на лечение сломанной руки после падения на льду

Поделиться:

Петербурженка, которая получила травму из-за падения на льду, пытается отсудить у коммунальщиков 300 тысяч рублей. Прокуратура Красногвардейского района потребовала от управляющей компании выплатить пострадавшей компенсацию.

Shutterstock.com

По данным ведомства, 59-летняя женщина поскользнулась, упала и повредила руку на дороге возле дома 1к1 на Ленской улице 15 января. Медики диагностировали у нее закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что Жилкомсервис №2 Красногвардейского района плохо очищал территорию от наледи. Некачественная уборка привела к падению женщины.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Иск находится на рассмотрении.

Напомним, петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: