В Петербурге на снежной свалке написали призыв о помощи к Шнурову. Послание уничтожили за один час

В Петербурге активисты призвали лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова помочь убрать снежную свалку рядом с ЖК «Шуваловский». Местные жители написали на снегу «Шнур SOS», однако от нее избавились в течение часа местные власти. Об этом Znak.com сообщил координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански.
Надпись на снегу появлялась дважды, 13 и 14 февраля. Сначала ее на снегу нанесли активисты движения «Город мечты», а после ее повторили сторонники проекта «Красивый Петербург». И обе они были уничтожены за пару часов.
По словам Врански, снег начали убирать возле Шуваловского леса, однако рабочие техникой повредили стволы деревьев.
Напомним, активисты и местные жители выступали против снежной свалки рядом с ЖК «Шуваловский». Петербуржцы считают, что грязный снег может погубить растения и лес, расположенный рядом с домами. Информация о горах опасного снега появилась 10 февраля. Чиновники администрации Приморского района попросили дать им время для проверки данных.
Обращения активисты решили оставить именно Шнурову не случайно. В январе музыкант выпустил три клипа с критикой действий властей Петербурга.
Напомним, Сергей Шнуров превратился в настоящий конвейер новых песен. 15 января на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился клип на песню «Пока так», посвященную проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Видео запустило волну хейта в адрес музыканта, высказывали недовольство все — от Михаила Пиотровского до Михаила Боярского. В ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.
25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» и Зои. Через несколько дней Шнуров вновь принялся критиковать, на этот раз — введение Fan ID в новой песне «Па-спорт». А уже 1 февраля в Сети появилась песня «Ленинграда» об эмоциональном заедании.
Одна из последних работ Шнурова — песня «Шмарофон» с карикатурой на Ксению Собчак. Журналист и телеведущая не стала ждать и ответила на такую критику в свой адрес почти сразу же, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант». Разбираемся в конфликте.
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