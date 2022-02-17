В Петербурге на снежной свалке написали призыв о помощи к Шнурову. Послание уничтожили за один час

Надпись на снегу появлялась дважды, 13 и 14 февраля. Сначала ее на снегу нанесли активисты движения «Город мечты», а после ее повторили сторонники проекта «Красивый Петербург». И обе они были уничтожены за пару часов.

По словам Врански, снег начали убирать возле Шуваловского леса, однако рабочие техникой повредили стволы деревьев.

Напомним, активисты и местные жители выступали против снежной свалки рядом с ЖК «Шуваловский». Петербуржцы считают, что грязный снег может погубить растения и лес, расположенный рядом с домами. Информация о горах опасного снега появилась 10 февраля. Чиновники администрации Приморского района попросили дать им время для проверки данных.

Обращения активисты решили оставить именно Шнурову не случайно. В январе музыкант выпустил три клипа с критикой действий властей Петербурга.