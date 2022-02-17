В доме на Петроградской стороне работники УК сняли столетнюю плитку. Власти говорят, что это просьба самих жильцов

В парадной исторического дома на Петроградской стороне представители управляющей компании сняли метлахскую плитку, которой больше 100 лет. В администрации района утверждают, что об этом их попросили сами жители.
Как сообщает «Mash на Мойке», столетнее покрытие сбили на первом этаже здания, которое находится на улице Всеволода Вишневского. По информации telegram-канала, работы по демонтажу плитки проводили, не спросив местных жителей. Вместо нее частично уложили новое покрытие.
По словам реставратора из организации «Двери с помоек» Вали Манн, проводить ремонт не было необходимости, «плитка выглядит отлично и пролежала бы еще сто лет».
В администрации Петроградского района заявили, что местные жители неоднократно просили управляющую компанию заменить старинную плитку из-за того, то она пришла в негодность. Такие же просьбы направлялись на портал «Наш Санкт-Петербург», пишет «Бумага».
В районной администрации добавили, что помимо замены плитки, пройдет косметический ремонт стен и потолков, планируется поменять и входную группу.
Здание, расположенное на улице Всеволода Вишневского, 20 — бывший доходный дом, который выполнен в стиле модерн в начале XX века. Постройка не входит в перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП Петербурга.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.