Летом в Петербурге может начаться уже шестая по счету волна заболеваемости коронавирусом. Но только в том случае, если начнут циркулировать новые подвиды штаммов.
Прогноз, основанный на математической модели, дают специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Политехнического университета имени Петра Великого. По их подсчетам, пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже пройден — он пришелся на 14 февраля, когда фиксировали 270 854 активных больных. До лета город ждет плавное затухание — но только в том случае, если из отпусков не будут привезены новые подвиды штаммов.
«В Москве и Петербурге мы видим затухание после пиков. Выздоравливать мы будем медленнее, чем набирали. Пятый пик — быстрый подъем, потом пологое выздоровление. Это выздоровление продлится до начала лета, всю весну. Далее летом могут быть привезены из отпусков подвиды штаммов и может запуститься следующий пик. Но затухание может продолжаться до осени», — отметил глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию пандемии коронавируса в Петербурге Алексей Боровко.
Для Петербурга и Москвы характерна общая тенденция — каждый новый пик происходит быстрее, при этом количество заболевших становится больше. Так, в Петербурге последний пик оценивался в 270 тысяч активно больных, пики на других волнах заболеваемости — в 249, 104 и 10 тысяч соответственно.
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