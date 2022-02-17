Прогноз, основанный на математической модели, дают специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Политехнического университета имени Петра Великого. По их подсчетам, пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже пройден — он пришелся на 14 февраля, когда фиксировали 270 854 активных больных. До лета город ждет плавное затухание — но только в том случае, если из отпусков не будут привезены новые подвиды штаммов.

«В Москве и Петербурге мы видим затухание после пиков. Выздоравливать мы будем медленнее, чем набирали. Пятый пик — быстрый подъем, потом пологое выздоровление. Это выздоровление продлится до начала лета, всю весну. Далее летом могут быть привезены из отпусков подвиды штаммов и может запуститься следующий пик. Но затухание может продолжаться до осени», — отметил глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию пандемии коронавируса в Петербурге Алексей Боровко.

Для Петербурга и Москвы характерна общая тенденция — каждый новый пик происходит быстрее, при этом количество заболевших становится больше. Так, в Петербурге последний пик оценивался в 270 тысяч активно больных, пики на других волнах заболеваемости — в 249, 104 и 10 тысяч соответственно.