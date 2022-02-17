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Штормовой ветер и подъем воды в Неве: В МЧС предупреждают петербуржцев об ухудшении погоды

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Второй день подряд главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды. Уже 18 февраля в город придет штормовой ветер, а уровень воды в Неве может подняться до неблагоприятных отметок.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Также сообщается, что подобные погодные условия могут привести к подъему уровня воды в Неве до неблагоприятных отметок. Помимо этого, возможно разрушение льда.

Напомним, в Петербург пришел циклон, имеющий двойное название — «Иления» или «Дадли». Его стараниями в городе будет все еще тепло и мокро, кроме того, синоптики предупреждают о самом низком атмосферном давлении в феврале за весь XXI век (да-да!). Рассказываем о погоде до конца рабочей недели.

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