Штормовой ветер и подъем воды в Неве: В МЧС предупреждают петербуржцев об ухудшении погоды

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Также сообщается, что подобные погодные условия могут привести к подъему уровня воды в Неве до неблагоприятных отметок. Помимо этого, возможно разрушение льда.

Напомним, в Петербург пришел циклон, имеющий двойное название — «Иления» или «Дадли». Его стараниями в городе будет все еще тепло и мокро, кроме того, синоптики предупреждают о самом низком атмосферном давлении в феврале за весь XXI век (да-да!). Рассказываем о погоде до конца рабочей недели.