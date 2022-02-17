Видео дня: котик из Гатчины с головой залез в стакан и рассмешил серьезных людей

В ролике видно, как кот по кличке Слоник, который живет в котокафе «Антошкин кот», забрался на стол и стал играть со стаканчиком. Пока люди вели серьезную беседу, пушистый стал играть с бумажным стаканчиком, и, видимо, так увлекся, что застрял в нем мордочкой и свалился со столика.

А когда люди все-таки обратили на кота внимание, то сдержать смех им просто не удалось. Пост с видео подписали следующим образом: «Слоник вмешался, внес ясность в диалог».

Забавное поведение кота удалось запечатлеть по чистой случайности. В это же самое время проходило интервью с директором котокафе Антоном Сорокиным для документального фильма про стрит-арт в Гатчине.

Ролик с забавным котиком котом быстро стал популярным в TikTok. У него уже более двух миллионов просмотров и полторы тысячи комментариев.