18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Видео дня: котик из Гатчины с головой залез в стакан и рассмешил серьезных людей

Поделиться:

В Гатчине нашли кота, который свое непосредственностью и любопытством может разбавить любую, даже самую серьезную атмосферу. Не верите? Тогда посмотрите это видео. Оно точно заставит вас улыбнуться.

В ролике видно, как кот по кличке Слоник, который живет в котокафе «Антошкин кот», забрался на стол и стал играть со стаканчиком. Пока люди вели серьезную беседу, пушистый стал играть с бумажным стаканчиком, и, видимо, так увлекся, что застрял в нем мордочкой и свалился со столика.

А когда люди все-таки обратили на кота внимание, то сдержать смех им просто не удалось. Пост с видео подписали следующим образом: «Слоник вмешался, внес ясность в диалог».

Забавное поведение кота удалось запечатлеть по чистой случайности. В это же самое время проходило интервью с директором котокафе Антоном Сорокиным для документального фильма про стрит-арт в Гатчине.

Ролик с забавным котиком котом быстро стал популярным в TikTok. У него уже более двух миллионов просмотров и полторы тысячи комментариев.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: