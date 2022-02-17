Видео дня: котик из Гатчины с головой залез в стакан и рассмешил серьезных людей

В Гатчине нашли кота, который свое непосредственностью и любопытством может разбавить любую, даже самую серьезную атмосферу. Не верите? Тогда посмотрите это видео. Оно точно заставит вас улыбнуться.
В ролике видно, как кот по кличке Слоник, который живет в котокафе «Антошкин кот», забрался на стол и стал играть со стаканчиком. Пока люди вели серьезную беседу, пушистый стал играть с бумажным стаканчиком, и, видимо, так увлекся, что застрял в нем мордочкой и свалился со столика.
А когда люди все-таки обратили на кота внимание, то сдержать смех им просто не удалось. Пост с видео подписали следующим образом: «Слоник вмешался, внес ясность в диалог».
Забавное поведение кота удалось запечатлеть по чистой случайности. В это же самое время проходило интервью с директором котокафе Антоном Сорокиным для документального фильма про стрит-арт в Гатчине.
Ролик с забавным котиком котом быстро стал популярным в TikTok. У него уже более двух миллионов просмотров и полторы тысячи комментариев.
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