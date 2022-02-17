Беглов отложил снос гаражей на Васильевском острове на три месяца после народного схода

Приняли решение продлить срок освобождения территории гаражного кооператива «Маяк» на улице Кораблестроителей. Теперь владельцам гаражей необходимо съехать до 15 мая 2022 года.

Предполагалось, что территорию освободят 16 февраля и после этой даты планировалось приступить к строительству новой школы на 1 375 мест. Однако после обращения председателя местного отделения «Всероссийского общества автомобилистов» в Смольном решили продлить срок.

До середины мая владельцы гаражей должны вывезти свое имущество. Кроме этого, им пообещали выплатить компенсацию.

Напомним, вечером 8 февраля на Василевском острове собралось около 300 человек на народный сход из-за сноса гаражей в кооперативе «Маяк». Они высказывали недовольство выделенными сроками и требовали дать три месяца на вывоз имущества.