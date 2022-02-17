В Minecraft построили точную копию Петербурга

Копию Петербурга в Minecraft построили участники молодежных команд по заказу городского Комитета по развитию туризма. Ролик, демонстрирующий результаты проделанной работы, был представлен в рамках фестиваля «Big City Lights» — части стартовавшего в 2020 году «самого масштабного международного проекта BuildTheEarth по созданию копии нашей планеты, со всеми постройками и чудесами природы, в виртуальной вселенной Minecraft».

«В рамках проекта команда игроков расширила присутствие Петербурга на популярной платформе Minecraft, тем самым решая туристскую задачу и способствуя продвижению Северной столицы с помощью современных цифровых инструментов как одного из красивейших городов на Земле и уникального места для путешествий. В целом база участников игры по всему миру составляет более 600 миллионов человек», — отмечается на портале Visit Petersburg.

Также появилось видео пролета над Петербургом в Minecraft. Ролик начинается на Дворцовой площади. При его просмотре можно совершить полет над Александровской колонной, рассмотреть Казанский собор, Спас на Крови, Здание Городской думы, Чесменскую церковь, ДК имени Кирова, Главный штаб Эрмитажа, Штаб Гвардейского корпуса, здание Правительствующего Сената, Манеж, Гостиный двор, Дом Зингера, Храм Святой Екатерины Александрийской, Кунсткамеру, здание Академии Наук, а также Невский проспект, Дворцовую набережную и Александровский сад.