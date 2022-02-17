В Minecraft построили точную копию Петербурга

В компьютерной игре Minecraft построили точную копию Петербурга. Это работа участников молодежных команд, выполненная по заказу городского Комитета по развитию туризма.
Копию Петербурга в Minecraft построили участники молодежных команд по заказу городского Комитета по развитию туризма. Ролик, демонстрирующий результаты проделанной работы, был представлен в рамках фестиваля «Big City Lights» — части стартовавшего в 2020 году «самого масштабного международного проекта BuildTheEarth по созданию копии нашей планеты, со всеми постройками и чудесами природы, в виртуальной вселенной Minecraft».
«В рамках проекта команда игроков расширила присутствие Петербурга на популярной платформе Minecraft, тем самым решая туристскую задачу и способствуя продвижению Северной столицы с помощью современных цифровых инструментов как одного из красивейших городов на Земле и уникального места для путешествий. В целом база участников игры по всему миру составляет более 600 миллионов человек», — отмечается на портале Visit Petersburg.
Также появилось видео пролета над Петербургом в Minecraft. Ролик начинается на Дворцовой площади. При его просмотре можно совершить полет над Александровской колонной, рассмотреть Казанский собор, Спас на Крови, Здание Городской думы, Чесменскую церковь, ДК имени Кирова, Главный штаб Эрмитажа, Штаб Гвардейского корпуса, здание Правительствующего Сената, Манеж, Гостиный двор, Дом Зингера, Храм Святой Екатерины Александрийской, Кунсткамеру, здание Академии Наук, а также Невский проспект, Дворцовую набережную и Александровский сад.
«Я из Краснодара. В Санкт-Петербурге никогда не был. Я видел его на фотографиях, видео, но для меня они не передавали масштабности и красоты этого города. А сейчас, строя этот город, я понимаю, что ошибался. Я бы хотел когда-нибудь побывать здесь!» — поделился один из участников «Big City Lights» Владислав Занегин.
«Проект создал необыденный образ Петербурга — он заинтересует молодое поколение и не оставит равнодушными родителей, которые учитывают ценности и запросы своих детей. Строгая городская классика обрела цифровое воплощение. В каком-то смысле, такое сочетание исторической архитектуры и современных технологий — это продолжение «Новой культурной и туристской географии», которая предлагает иной взгляд на Северную столицу. Вступая в пространство популярной компьютерной игры, мы уверены, что это — один из новых инструментов для более близкого знакомства с Петербургом», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Напомним, 10 февраля Военный суд огласил приговор трем 16-летним подросткам из города Канск по делу о терроризме. Двое подсудимых освобождены от уголовной ответственности, третий, Никита Уваров, приговорен к 5 годам тюрьмы за «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Все трое обсуждали планы взорвать построенное в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ.
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