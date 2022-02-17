Суд в Петербурге признал убийство и расчлениение превышением необходимой самообороны

Согласно материалам дела, которые публикует Объединенная пресс-служба судов Петербурга, с 00:00 12 января 2020 года по 11:00 минут 13 января Яновский, находясь в апарт-отеле на набережной Макарова, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений» умышленно, используя колюще-режущий предмет нанес 24-летней трансгендерной женщине Джамшуд Хатамжонов не менее двух ударов в шею и не менее одного в туловище.

Смерть наступила в период 11:00 13 января по 23:59 15 января на месте происшествия от «проникающего колото-резанного ранения левой боковой поверхности грудной клетки».

Через полгода после убийства в реке Мга в Ленинградской области обнаружили туловище без головы и конечностей. Тогда же была установлена личность погибшей — ею оказалась 24-летняя трансгендерная женщина Джамшуд Хатамжонов, приехавшая в Россию из Узбекистана. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщали, что она была секс-работницей, а Яновский — ее «клиентом». В сентябре 2020 года мужчину задержали. По данным полиции, он убил женщину, после того, как заподозрил, что та хочет усыпить его и обокрасть.

При поступлении дела в суд Яновскому вменялась часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Позже действия были переквалифицированы на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Яновскому было зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.