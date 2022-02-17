Петербуржец лишился картины в аэропорту «Пулково». Полотно присвоила попутчица

В дежурную часть транспортной полиции накануне обратился прилетевший из Еревана житель Петербурга — с просьбой оказать содействие в розыске его личных вещей. Мужчина пояснил, что пропажа произошла у выхода из зала прибытия Централизованного пассажирского терминала «Пулково» вблизи остановки общественного транспорта. У потерпевшего были похищены картина с изображением зимнего пейзажа, а также детские вещи. Общая сумма ущерба составила 24 тысяч рублей.

На месте происшествия утерянные вещи полицейскими не были обнаружены. В столе находок пропажа также не была зарегистрирована. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили злоумышленницу — ею оказалась 61-летняя женщина, проживающая в настоящее время в Тихвине. Отмечается, что она работает в одной из пекарен города.

Как установили полицейские, женщина прибыла в Петербург тем же рейсом, что и пострадавший мужчина. В ожидании такси она заметила в тележке для багажа оставленные без присмотра вещи. Она не стала передавать вещи в стол находок и, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, присвоила их, после чего покинула территорию аэропорта.

«Следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время она обязана явкой. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное изъято и будет передано владельцу», — отмечают в пресс-службе транспортной полиции.