Петиция дня: петербуржцы требуют заменить Беглова на световую проекцию

Из текста петиции «Заменить губернатора Петербурга световой проекцией» на Change.org:

Граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома на Маяковской, 11 в Петербурге все-таки закрасят. В качестве условного компромисса власти предложили световую проекцию с портретом литератора. За сохранение граффити выступили почти 30 тысяч петербуржцев и целый вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский. Однако на их мнение предсказуемо наплевали.

В то время, пока весь город завален мусором и неубранным снегом, разваливающиеся на глазах фасады исторических зданий исписаны рекламой наркошопов, а улицы буквально усыпаны объявлениями о предоставлении «услуг досуга», в Смольном занимаются борьбой с «ветряными мельницами» — то есть с граффити, гармонично дополняющими и украшающими Петербург.

В этой связи инициативной группой неравнодушных горожан выдвигается встречное предложение — заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга. Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше.