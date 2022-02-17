Петиция дня: петербуржцы требуют заменить Беглова на световую проекцию

Стрит-арт-портрет Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского все-таки закрасят. Его место займет световая проекция — так называемый «световой стрит-арт», реализуемый «Ленсветом». Однако альтернативный вариант понравился далеко не всем петербуржцам — в знак протеста они запустили петицию с требованием «заменить губернатора Петербурга световой проекцией».
Из текста петиции «Заменить губернатора Петербурга световой проекцией» на Change.org:
Граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома на Маяковской, 11 в Петербурге все-таки закрасят. В качестве условного компромисса власти предложили световую проекцию с портретом литератора. За сохранение граффити выступили почти 30 тысяч петербуржцев и целый вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский. Однако на их мнение предсказуемо наплевали.
В то время, пока весь город завален мусором и неубранным снегом, разваливающиеся на глазах фасады исторических зданий исписаны рекламой наркошопов, а улицы буквально усыпаны объявлениями о предоставлении «услуг досуга», в Смольном занимаются борьбой с «ветряными мельницами» — то есть с граффити, гармонично дополняющими и украшающими Петербург.
В этой связи инициативной группой неравнодушных горожан выдвигается встречное предложение — заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга. Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше.
Напомним, в октябре Дзержинский районный суд постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.
Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.