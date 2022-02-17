В Петербурге ожидается самое низкое атмосферное давление за весь XXI век

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор активного североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками «Иления» (по версии Всемирной метеорологической организации — «Дадли»). Его стараниями в городе ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди.

Температура воздуха сегодня в городе +2…+4 градуса, по области от 0 до +5. Ветер ожидается юго-восточный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 723 миллиметра ртутного столба, что существенно, на 36-38 единиц, ниже нормы. Как отмечает Леус, «в течение XXI века такого низкого атмосферного давления в феврале в Санкт-Петербурге не наблюдалось».

В пятницу температура немного понизится, дожди сменит мокрый снег, местами образуется гололедица.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 18 февраля, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, днем они станут умеренными. Температура воздуха в течение будет варьироваться от 0 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.